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≡ «О том, что это пирамида, узнала еще до вложения денег” - Очередных потерпевших допросили по делу о создании Antares в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45578
«О том, что это пирамида, узнала еще до вложения денег” - Очередных потерпевших допросили по делу о создании Antares в Костанае
Отправлено: 25.11.22 - 12:45
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Сания УСАБАЕВА рассказала, что подсудимую лично не знает, и отказалась назвать фамилии тех, кто позвал ее в пирамиду. Еще одна потерпевшая, профессор КинЭУ Раиса ПРИТУЛА, сообщила, что тоже доверилась своей коллеге Алтын Халитовой, которая убедила ее, что это хороший заработок.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2951
Re: «О том, что это пирамида, узнала еще до вложения денег” -...
Отправлено: 25.11.22 - 12:45
#1
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Цитата:
Позвонил знакомый Виталий, сказал, что это хороший заработок. Я его давно знаю и знаю, что он очень щепетильный человек, несерьезными делами заниматься не будет, поэтому поверила.

Меня гложат смутные сомнения... Vit, это не про тебя? ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11759
«О том, что это пирамида, узнала еще до вложения денег” - Очередных потерпевших допросили по делу о создании Antares в Костанае
Отправлено: 25.11.22 - 12:52
#2
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Цитата:
Козлов я:
Нет. Не звонил не кому. Я зарабатываю на своей работе. Не больше, не меньше.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11759
«О том, что это пирамида, узнала еще до вложения денег” - Очередных потерпевших допросили по делу о создании Antares в Костанае
Отправлено: 25.11.22 - 12:55
#3
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Цитата:
Vit:

Я звоню, но редко обычно девченки звонят. . Обычно они мне ) им интереснно а я правда холост или притворяюсь. )) :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11759
«О том, что это пирамида, узнала еще до вложения денег” - Очередных потерпевших допросили по делу о создании Antares в Костанае
Отправлено: 25.11.22 - 13:13
#4
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Цитата:
Козлов я:
Ещё, вот буквально вчера забежал на по ссылке в тилиграм от марикджана. Там оказывается есть Виталя. Есть ещё третьяк. Я там ваше не приделах. Там много матов. Я только тут. Если че.
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