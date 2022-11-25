Отправлено: - 12:09

71422:

А почему сразу по окончании снегопада не пройти и не почистить дороги. До сих пор не пойму.

Цитата:Объясняю,потому что снегопад был всю ночь,а утром все поехали и пошли на работу и тут как ты ни старайся всё равно часть снега прикатают и притопчат.Я даже у себя дома если с утра некогда неуспею почистить дорожки то к вечеру уже всё притоптано,потом гораздо тяжелее всё это отдирать,а тут целый город на работу выехал.