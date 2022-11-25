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≡ Жалобы костанайцев на посыпку дорог реагентами прокомментировали в ЖКХ Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45577
Жалобы костанайцев на посыпку дорог реагентами прокомментировали в ЖКХ Костаная
Отправлено: 25.11.22 - 11:31
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Использовать противогололедные материалы необходимо в том числе и до начала снегопада. Именно поэтому дороги в областном центре посыпали прошлой ночью, сообщили в отделе ЖКХ акимата города Костаная.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
73
Re: Жалобы костанайцев на посыпку дорог реагентами...
Отправлено: 25.11.22 - 11:31
#1
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Если подрядчик сыпит реагенты на все улицы, то когда все расстает не убирает их, а ждет пока за следующую ночь все замёрзнет и возникнет необходимость опять сыпать. А почему сразу по окончании снегопада не пройти и не почистить дороги. До сих пор не пойму. А ЖКХ как всегда прикрывается каким то приказом. Своих соображений как и во всех вопросах НОЛЬ. Зимой раньше в городе было красиво, все белое, а теперь грязь хуже чем осенью
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9013
Re: Жалобы костанайцев на посыпку дорог реагентами...
Отправлено: 25.11.22 - 12:09
#2
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Цитата:
71422:
А почему сразу по окончании снегопада не пройти и не почистить дороги. До сих пор не пойму.

Объясняю,потому что снегопад был всю ночь,а утром все поехали и пошли на работу и тут как ты ни старайся всё равно часть снега прикатают и притопчат.
Я даже у себя дома если с утра некогда неуспею почистить дорожки то к вечеру уже всё притоптано,потом гораздо тяжелее всё это отдирать,а тут целый город на работу выехал.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9013
Re: Жалобы костанайцев на посыпку дорог реагентами...
Отправлено: 25.11.22 - 12:13
#3
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У кого ностальгия по зимним дорогам без реагентов ,приезжайте в славный город ТобЫл,тут никто так не заморачивается.Пару раз грейдером в разные стороны проехали,при этот позасыпают все парковки и выезды из домов и всё на этом уборка окончена.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11756
Re: Жалобы костанайцев на посыпку дорог реагентами...
Отправлено: 25.11.22 - 12:28
#4
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Главное что б у меня остался большой сугроб . Я в этом сугробе детство прятал.
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