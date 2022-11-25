Отправлено: - 10:42

Vit:

Пенсы я их хорошо знаю.

Цитата:Ну хорошо. я только рад, что их труды оценили по заслугам. Хотя это решения ещё Назарбаева, надо отметить его заслуги тоже, а то раненого льва любой шакал обидеть может. Я вот не понимаю, такое стремление г-на Денисова к отсидкам. Да награбленное нужно вернуть,а в остальном пусть будет амнистия и пусть работают уже честным трудом. Конечно нужно публичное оглашение , кого и за что лишили имущества. Кстати г-н Аблязов. так им любимый. у него тоже есть кое какие неблаговидные дела, не зря он в розыске 3 государств.Важно изменить атмосферу в госуправлении. Раньше ведь как было,когда я работал в акимте, если у тебя есть возможность и ты не берёшь, ты долго не продержишься, потому что можешь сдать. Омерта , как у сицилийской мафии. Поэтом брали все, от кого что то зависело, от меня ничего не зависело, никаких денег я не распределял, поэтому даже и не предлагали. И таких чиновников большинство. Но если бы зависело, наверное тоже брал бы, тогда это было совсем не зазорно. И вообще, я считаю нельзя с позиций нынешней морали судить прежние дела. Мы же не осуждаем наших батыров, которые занимались барымтой, по сути грабежом соседних аулов. которые нередко завершались убийствами, или например святого князя Александра Невского, который частенько "бегал за мягкой рухлядью на чухонь". Мягкая рухлядь, это меха. Тогда это было обыденным делом и предметом гордости