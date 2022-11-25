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Снизить процент по ипотеке для неполных семей предложил сенатор
Снизить процент по ипотеке для неполных семей предложил сенатор
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