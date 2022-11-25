Прогноз на 5 дней
пасмурно-10°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • С-СВ, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Снизить процент по ипотеке для неполных семей предложил сенатор
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45577
Снизить процент по ипотеке для неполных семей предложил сенатор
Отправлено: 25.11.22 - 11:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На правительственном часу в парламенте сенатор Серик Шайдаров предложил снизить процент по ипотеке для неполных семей. Сейчас неполные семьи могут приобрести жильё под 5% годовых, но для большинства из них это неподъёмный процент, считает депутат.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5625
Re: Снизить процент по ипотеке для неполных семей предложил...
Отправлено: 25.11.22 - 11:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все банки в частных руках. Обратитесь к их владельцам чтоб умерили аппетит, а так призывать это как ругать кошку которая съела сметану...
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Rexyn

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS