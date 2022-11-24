Re: Благоустроить лог Таун-сай уже 6 лет просит акимат житель...

Отправлено: - 21:56

Остановки для ожидания автобусов по городу тоже устроены очень странно. Например по парковой (в Рудном) в начале и в конце каждые пятьдесят метров по несколько штук, а на качарской у гаражей до самого моста ни одной. Каждый раз просить водителей автобусов не каждый рискнет