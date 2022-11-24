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Благоустроить лог Таун-сай уже 6 лет просит акимат житель Костаная
Благоустроить лог Таун-сай уже 6 лет просит акимат житель Костаная
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