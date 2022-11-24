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200 тысяч тенге за регистрацию иностранных авто: Парламент принял закон
200 тысяч тенге за регистрацию иностранных авто: Парламент принял закон
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