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≡ 200 тысяч тенге за регистрацию иностранных авто: Парламент принял закон
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45573
200 тысяч тенге за регистрацию иностранных авто: Парламент принял закон
Отправлено: 24.11.22 - 13:54
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Парламент принял поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие установление сбора за первичную регистрацию для легализации автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1100
Re: 200 тысяч тенге за регистрацию иностранных авто: Парламент...
Отправлено: 24.11.22 - 13:54
#1
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Жаль,теперь все эти 18 летние джигиты растворятся среди адекватных водителей. А то если видишь дырявый авто на рос учёте,так сразу по-дальше от него.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5623
Re: 200 тысяч тенге за регистрацию иностранных авто: Парламент...
Отправлено: 24.11.22 - 21:43
#2
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Хорошая идея, и бюджету и крикунам, надеюсь больше не будут орать -аким выходи! Хотя, повод найдется, нынче таких проблем нерешённых целый вагон
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3400
Re: 200 тысяч тенге за регистрацию иностранных авто: Парламент...
Отправлено: 24.11.22 - 22:04
#3
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Цитата://".......Маулен Ашимбаев отметил, что принятый закон создает дополнительные правовые условия для привлечения инвестиций и дальнейшего развития бизнес-среды...."//

Что за х...ю городит , какие инвестиции и развитие бизнес-среды на 200 000 тенге ??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1122
200 тысяч тенге за регистрацию иностранных авто: Парламент принял закон
Отправлено: 24.11.22 - 23:16
#4
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Цитата:
ACROS:
Что за х...ю городит , какие инвестиции и развитие бизнес-среды на 200 000 тенге ??

Ну почему х...ю? Если хотя бы 1/3 машин на ин. учёте, то от 3,6 млн. Это уже 1,2 млн. Умножить на 200 тыс. тенге, выйдет внушительная сумма в 240 миллиардов тенге. ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1122
200 тысяч тенге за регистрацию иностранных авто: Парламент принял закон
Отправлено: 24.11.22 - 23:20
#5
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Информация к размышлению -
//Так, по состоянию на 1 сентября 2022г. количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4377,7 тыс. единиц, из них 87,7% – легковые автомобили, 10,4% – грузовые и 1,9% – автобусы. На 1 сентября 2022 года в республике в собственности индивидуальных владельцев имеется 3630,9 тыс. единиц легковых автомобилей.// источник.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1122
200 тысяч тенге за регистрацию иностранных авто: Парламент принял закон
Отправлено: 24.11.22 - 23:26
#6
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Должен исправить, автомобилей с иностранной регистрацией порядка 300 тыс. единиц. источник Но тем не менее 300000х200000=60 миллиардов, что меньше прежних расчётов. но тем не менее, остаётся внушительной суммой.
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