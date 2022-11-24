Отправлено: - 23:16

ACROS:

Что за х...ю городит , какие инвестиции и развитие бизнес-среды на 200 000 тенге ??

Цитата:Ну почему х...ю? Если хотя бы 1/3 машин на ин. учёте, то от 3,6 млн. Это уже 1,2 млн. Умножить на 200 тыс. тенге, выйдет внушительная сумма в 240 миллиардов тенге.