Отправлено: - 22:32

Vit:

Потому надо воровать у жирных) . У Марика, Он нормальный, можно чем поживиться)

Цитата:Да было их у меня много, ни няньки, это когда помогал бедным, да, воровали, да, ошибались, да, гнали..С них ничто не возьмешь.Не надо было просто связываться с такой благотворительностью, но связался, терпи..Конечно, были большие проблемы и у меня тоже..С ментами тогда никто не связывался, все решали "по хорошему"..