Прогноз на 5 дней
сильный снег-7°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • С, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Няня решила увеличить себе зарплату и заработала на срок в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45573
Няня решила увеличить себе зарплату и заработала на срок в Костанайской области
Отправлено: 24.11.22 - 16:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20-летняя девушка, работавшая няней в семье в селе Боровском Мендыкаринского района украла золотые украшения, а также женскую шапку. Общая сумма ущерба составила 85 000 тенге. 
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20101
Re: Няня решила увеличить себе зарплату и заработала на срок в...
Отправлено: 24.11.22 - 16:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тупая же...
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5623
Re: Няня решила увеличить себе зарплату и заработала на срок в...
Отправлено: 24.11.22 - 21:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наоборот, тупая из тупых. Нашла у кого воровать, те сами видимо живут негусто.
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11753
Няня решила увеличить себе зарплату и заработала на срок в Костанайской области
Отправлено: 24.11.22 - 21:56
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Потому надо воровать у жирных) . У Марика, Он нормальный, можно чем поживиться)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20101
Няня решила увеличить себе зарплату и заработала на срок в Костанайской области
Отправлено: 24.11.22 - 22:32
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Потому надо воровать у жирных) . У Марика, Он нормальный, можно чем поживиться)

Да было их у меня много, ни няньки, это когда помогал бедным, да, воровали, да, ошибались, да, гнали..
С них ничто не возьмешь.
Не надо было просто связываться с такой благотворительностью, но связался, терпи..
Конечно, были большие проблемы и у меня тоже..
С ментами тогда никто не связывался, все решали "по хорошему"..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS