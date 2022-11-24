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≡ Сотрудники "Казфосфата" вышли на акцию протеста в Таразе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45572
Сотрудники "Казфосфата" вышли на акцию протеста в Таразе
Отправлено: 24.11.22 - 10:03
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Сотрудники ТОО "Казфосфат" 23 ноября вышли на акцию протеста. Они потребовали увольнения начальника управления по цифровой трансформации Олега Куликова из-за оскорбительных высказываний в адрес рабочих. 
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1100
Re: Сотрудники "Казфосфата" вышли на акцию протеста в...
Отправлено: 24.11.22 - 10:03
#1
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Да,решающее было что этих ммм обозвал именно гражданин РФ. Гр Казахстана можно их обзывать. НЕ порядок.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1100
Re: Сотрудники "Казфосфата" вышли на акцию протеста в...
Отправлено: 24.11.22 - 10:10
#2
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Да уж,грамотно раскачивают Казахстан.. Потихоньку,помаленьку,кто-то на рос ТВ,кто-то в Таразе вселяют русофобию в не очень умные головы. И ведь очень грамотно.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1010
Re: Сотрудники "Казфосфата" вышли на акцию протеста в...
Отправлено: 24.11.22 - 18:20
#3
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Цитата:
Сабыр:
то на рос ТВ,кто-то в Таразе вселяют русофобию

Ну какая это русофобия? Теперь каждый рабочий момент обзывать русофобией не корректно
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