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≡ Няня решила увеличить себе зарплату и заработала на срок в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45572
Няня решила увеличить себе зарплату и заработала на срок в Костанайской области
Отправлено: 24.11.22 - 16:11
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20-летняя девушка, работавшая няней в семье в селе Боровском Мендыкаринского района украла золотые украшения, а также женскую шапку. Общая сумма ущерба составила 85 000 тенге. 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20097
Re: Няня решила увеличить себе зарплату и заработала на срок в...
Отправлено: 24.11.22 - 16:11
#1
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Ну тупая же...
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