Отправлено: - 18:31

Давно не смотрю в телевизор, потому не в курсе, кто, что и как там говорил...Но вот что могу сказать вообще...Я давно заметил, что если какой-нибудь "дворник" с т.н. Запада скажет что-то хорошее про Казахстан, то у нас в печатных и непечатных СМИ поднимается какой-то щенячий визг восторга: "Нас похвалили! Ура!" и всё это тут же дублируется в соцсетях. Нормальный уровень. Ни сенаторы, ни мажилисмены, ни МИД на такое практически не реагируют.А когда какой-нибудь подобный олух где-то, особенно в России, выскажется не совсем комплиментарно в адрес Казахстана, то это тут же становится предметом обсуждения на всех уровнях, от соцсетей, до парламента и МИДа, до такой степени накала, что иногда даже президенту приходится охлаждать горячие головы.Это комплексы?Между тем, уровень парламента и правительства, это - Путин с Песковым и Лавров с Захаровой. Ибо вторые в этих парах - рупор своих начальников. Всё.Остальное бла-бла-бла - исключительно для соцсетей и газетных форумов.И реакция сенатора на чьи-то подобные словесные испражнения просто показывает уровень этого сенатора....Для более простого понимания можно сравнить высказывания "дворников" и олухов из-за границы с лаем собак из-за забора. Какой разумный человек будет отвечать собаке тем же?Она же по определению не является рупором своего хозяина.В смысле - не озвучивает его мысли. Не надо опускаться до её уровня.