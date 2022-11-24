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Сенатор высказался о Владимире Соловьеве: "Брызжет ядовитыми слюнями"
Сенатор высказался о Владимире Соловьеве: "Брызжет ядовитыми слюнями"
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45572
Сенатор высказался о Владимире Соловьеве: "Брызжет ядовитыми слюнями"
Отправлено: 24.11.22 - 15:20
Сенатор, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед прокомментировал высказывания на телеканале "Россия 1" журналиста Владимира Соловьева.
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Re: Сенатор высказался о Владимире Соловьеве: "Брызжет...
Отправлено: 24.11.22 - 15:20
Соловьёв регулярно подчёркивает свою национальную азиатскую принадлежность. Подобными высказываниями, но в адрес России журналисты России выделили Макаревича, Гозмана. Венедиктова. Все они соплеменники Соловьёва. Т. е. мы имеем систему. Их поведение диктуется, как они считают, особым восприятием Мира от иных наций. Поэтому стоит принимать их заявление в качестве рефлекторных проявлений, а не осмысленных заявлений.
И называть Соловьёва политиком - слишком громко. НЕ его уровень
И называть Соловьёва политиком - слишком громко. НЕ его уровень
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13209
Re: Сенатор высказался о Владимире Соловьеве: "Брызжет...
Отправлено: 24.11.22 - 15:40
Цитата:
Мдаааа
Эдак мы скоро дойдем до обсуждения масонского или рептилойдного заговора над миром)))
Но никак не признаем что просто бывший журналист Соловьев как и скабеева,Симоньян,Красовский, Киселёв просто так отрабатывают свою не маленькую зарплату в деле информационной провокации
Salnik Anatoliy:
Все они соплеменники Соловьёва. Т. е. мы имеем систему. Их поведение диктуется, как они считают, особым восприятием Мира от иных наций. Поэтому стоит принимать их заявление в качестве рефлекторных проявлений, а не осмысленных заявлений.
Все они соплеменники Соловьёва. Т. е. мы имеем систему. Их поведение диктуется, как они считают, особым восприятием Мира от иных наций. Поэтому стоит принимать их заявление в качестве рефлекторных проявлений, а не осмысленных заявлений.
Мдаааа
Эдак мы скоро дойдем до обсуждения масонского или рептилойдного заговора над миром)))
Но никак не признаем что просто бывший журналист Соловьев как и скабеева,Симоньян,Красовский, Киселёв просто так отрабатывают свою не маленькую зарплату в деле информационной провокации
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8861
Сенатор высказался о Владимире Соловьеве: "Брызжет ядовитыми слюнями"
Отправлено: 24.11.22 - 15:44
Цитата:
Проблемы, тоже бывают разные и не обязательно такие, как с Украиной. Хотя, как и всегда, вырванная фраза из обсуждения для чиновников стала поводом пнуть "медведя". Ничего нового там не сказали. Констатировали, что у России, кроме братской Беларуси не осталось союзников, которые плечом к плечу...А так называемая многовекторная политика некоторых постсоветских стран привела к тому, что сейчас видим. Об этом же постоянно говорит Лукашенко, уже в открытую намекая некоторым президентам, что надо определяться кто вы и с кем вы, как голосуете в ООН, чьи биолаборатории крышуете и на чьи деньги политику строите. Но у таких Кул-мухамиедов рот открыть на Лукашенко кишка тонка, а телевизионные шуты - это их уровень! И такая регулярная реакция Казахстана свидетельствует лишь о том, что политика тутошной власти "и нашим, и вашим" всё больше изобличается и становится политикой двойных стандартов.
[Исправлено: yudjin, 24.11.2022 - 15:46]
о том, что "следующей проблемой может стать Казахстан"
Проблемы, тоже бывают разные и не обязательно такие, как с Украиной. Хотя, как и всегда, вырванная фраза из обсуждения для чиновников стала поводом пнуть "медведя". Ничего нового там не сказали. Констатировали, что у России, кроме братской Беларуси не осталось союзников, которые плечом к плечу...А так называемая многовекторная политика некоторых постсоветских стран привела к тому, что сейчас видим. Об этом же постоянно говорит Лукашенко, уже в открытую намекая некоторым президентам, что надо определяться кто вы и с кем вы, как голосуете в ООН, чьи биолаборатории крышуете и на чьи деньги политику строите. Но у таких Кул-мухамиедов рот открыть на Лукашенко кишка тонка, а телевизионные шуты - это их уровень! И такая регулярная реакция Казахстана свидетельствует лишь о том, что политика тутошной власти "и нашим, и вашим" всё больше изобличается и становится политикой двойных стандартов.
[Исправлено: yudjin, 24.11.2022 - 15:46]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20097
Re: Сенатор высказался о Владимире Соловьеве: "Брызжет...
Отправлено: 24.11.22 - 16:09
Соловьев и Симоньян главные доверенные лица Путина и недооценивать их высказывания, это преступление..
Ровно так же они раскручивали эту тему против Грузии и Украины и что там случилось?
Ровно так же они раскручивали эту тему против Грузии и Украины и что там случилось?
Ж
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.11.13
- Сообщений:
- 6
Сенатор высказался о Владимире Соловьеве: "Брызжет ядовитыми слюнями"
Отправлено: 24.11.22 - 16:09
Цитата:
По реплике в видео как в Украине. А что значит двойной стандарт в политики, по сути вся политика такая. Как вы правильно сказали реакция Россий свидетельствует лишь о том, что политика тутошной власти "и нашим, и вашим". Официально заявляют Казахстану что друзья, а своим гражданам говорят там проблема. Таким образом, настраивают граждан РФ и мотивируют их расширением земель.
Но мне кажется каждый сам несет ответственность за свой поступки, а в случае реальной угрозы становятся плечом к плечу. Всем мира и добра.
yudjin:
не обязательно такие, как с Украиной
не обязательно такие, как с Украиной
По реплике в видео как в Украине. А что значит двойной стандарт в политики, по сути вся политика такая. Как вы правильно сказали реакция Россий свидетельствует лишь о том, что политика тутошной власти "и нашим, и вашим". Официально заявляют Казахстану что друзья, а своим гражданам говорят там проблема. Таким образом, настраивают граждан РФ и мотивируют их расширением земель.
Но мне кажется каждый сам несет ответственность за свой поступки, а в случае реальной угрозы становятся плечом к плечу. Всем мира и добра.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11751
Re: Сенатор высказался о Владимире Соловьеве: "Брызжет...
Отправлено: 24.11.22 - 18:11
Мы уже давно не друзья. Когда в эпоху ковида Казахстан запретил вывоз муки в Россию(смешно не правдо ли)). Потом РФ запретила сахар. Друзья это Евросоюз, когда ты на пешком из Германии идешь в Италию или Францию и по дороге нет не одного погранца. А Казахстан и Россия уже давно не друзья.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 566
Re: Сенатор высказался о Владимире Соловьеве: "Брызжет...
Отправлено: 24.11.22 - 18:31
Давно не смотрю в телевизор, потому не в курсе, кто, что и как там говорил...
Но вот что могу сказать вообще...
Я давно заметил, что если какой-нибудь "дворник" с т.н. Запада скажет что-то хорошее про Казахстан, то у нас в печатных и непечатных СМИ поднимается какой-то щенячий визг восторга: "Нас похвалили! Ура!" и всё это тут же дублируется в соцсетях. Нормальный уровень. Ни сенаторы, ни мажилисмены, ни МИД на такое практически не реагируют.
А когда какой-нибудь подобный олух где-то, особенно в России, выскажется не совсем комплиментарно в адрес Казахстана, то это тут же становится предметом обсуждения на всех уровнях, от соцсетей, до парламента и МИДа, до такой степени накала, что иногда даже президенту приходится охлаждать горячие головы.
Это комплексы?
Между тем, уровень парламента и правительства, это - Путин с Песковым и Лавров с Захаровой. Ибо вторые в этих парах - рупор своих начальников. Всё.
Остальное бла-бла-бла - исключительно для соцсетей и газетных форумов.
И реакция сенатора на чьи-то подобные словесные испражнения просто показывает уровень этого сенатора.
...
Для более простого понимания можно сравнить высказывания "дворников" и олухов из-за границы с лаем собак из-за забора. Какой разумный человек будет отвечать собаке тем же?
Она же по определению не является рупором своего хозяина.
В смысле - не озвучивает его мысли. Не надо опускаться до её уровня.
Но вот что могу сказать вообще...
Я давно заметил, что если какой-нибудь "дворник" с т.н. Запада скажет что-то хорошее про Казахстан, то у нас в печатных и непечатных СМИ поднимается какой-то щенячий визг восторга: "Нас похвалили! Ура!" и всё это тут же дублируется в соцсетях. Нормальный уровень. Ни сенаторы, ни мажилисмены, ни МИД на такое практически не реагируют.
А когда какой-нибудь подобный олух где-то, особенно в России, выскажется не совсем комплиментарно в адрес Казахстана, то это тут же становится предметом обсуждения на всех уровнях, от соцсетей, до парламента и МИДа, до такой степени накала, что иногда даже президенту приходится охлаждать горячие головы.
Это комплексы?
Между тем, уровень парламента и правительства, это - Путин с Песковым и Лавров с Захаровой. Ибо вторые в этих парах - рупор своих начальников. Всё.
Остальное бла-бла-бла - исключительно для соцсетей и газетных форумов.
И реакция сенатора на чьи-то подобные словесные испражнения просто показывает уровень этого сенатора.
...
Для более простого понимания можно сравнить высказывания "дворников" и олухов из-за границы с лаем собак из-за забора. Какой разумный человек будет отвечать собаке тем же?
Она же по определению не является рупором своего хозяина.
В смысле - не озвучивает его мысли. Не надо опускаться до её уровня.
Re: Сенатор высказался о Владимире Соловьеве: "Брызжет...
Отправлено: 24.11.22 - 18:55
Цитата:
2 000 000 рублей в месяц - маленькая зарплата?
abaika95:
просто так отрабатывают свою не маленькую зарплату
просто так отрабатывают свою не маленькую зарплату
2 000 000 рублей в месяц - маленькая зарплата?
Re: Сенатор высказался о Владимире Соловьеве: "Брызжет...
Отправлено: 24.11.22 - 19:40
Цитата:
фамилии не я находил. Их назвали журналисты. Им я доверяю больше, чем мнению "Абайки"
abaika95:
скоро дойдем до обсуждения масонского
скоро дойдем до обсуждения масонского
фамилии не я находил. Их назвали журналисты. Им я доверяю больше, чем мнению "Абайки"
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