Отправлено: - 13:27

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Побывав в других местах, я не раз задумывался, в каких не комфортных условиях мы живем.

Цитата:Так оно так ,но с другой стороны у нас есть и настоящее лето с жарой +35 ,снег на новый год и морозы под -35,а ведь живут бедные Египтяне всю жизнь в жаре,ни дождика ни снега,тяжело ведь.