Re: Вниманию жителей! Или почему объявления о встречах Архимеда...

Отправлено: - 13:02

Скоро на встречи с акимами нужно будет приходить конспиративно, инкогнито и с паролями ,типа: "... здесь продаётся славянский шкаф ? .... - нет шкаф продали, есть холодильник "Самсунг" ...", или цветок в окне как у Плейшнера и так далее.