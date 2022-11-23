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≡ Снег, метель, а после - сильный мороз. Погода ухудшится в ближайшие дни в Костанае и по области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45570
Снег, метель, а после - сильный мороз. Погода ухудшится в ближайшие дни в Костанае и по области
Отправлено: 23.11.22 - 19:16
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В субботу погода сменит сильные осадки на трескучие морозы, так как место западного циклона займет антициклон. 26 ноября на территории области без осадков. Ночью -23...-28, на юге и западе -20 градусов. Днём -20...-25, на юге -17 градусов.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18412
Re: Снег, метель, а после - сильный мороз. Погода ухудшится в...
Отправлено: 23.11.22 - 19:16
#1
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///Костанае облачно, ночью снег, днём сильный снег и метель, ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 9-14 м/с, днём порывы до 18 м/с. Ночью -10...-12, днём -4...-6 градусов.///

ужас просто, как мы выживаем в таких условиях.
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I
§ Imago
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
36
Re: Снег, метель, а после - сильный мороз. Погода ухудшится в...
Отправлено: 24.11.22 - 13:19
#2
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Побывав в других местах, я не раз задумывался, в каких не комфортных условиях мы живем. Зимой морозы, метели, буран, занесенные дороги, гололед, падения, ушибы, аварии, летом засуха, жара, отсутствие влаги, неурожай.
Однако, живем. Уехав, скучаем по Костанайщине. Дома все равно лучше всякой заморщины.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9011
Снег, метель, а после - сильный мороз. Погода ухудшится в ближайшие дни в Костанае и по области
Отправлено: 24.11.22 - 13:27
#3
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Цитата:
Imago:
Побывав в других местах, я не раз задумывался, в каких не комфортных условиях мы живем.

Так оно так ,но с другой стороны у нас есть и настоящее лето с жарой +35 ,снег на новый год и морозы под -35,а ведь живут бедные Египтяне всю жизнь в жаре,ни дождика ни снега,тяжело ведь.
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