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≡ Вниманию жителей! Или почему объявления о встречах Архимеда Мухамбетова с населением больше похожи на конспирацию?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45570
Вниманию жителей! Или почему объявления о встречах Архимеда Мухамбетова с населением больше похожи на конспирацию?
Отправлено: 24.11.22 - 13:02
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"Наша Газета" направила официальный запрос акиму Костанайской области Архимеду МУХАМБЕТОВУ, в котором спросили, почему его встречи с населением анонсируются без указания даты и времени и как он относится к таким анонсам его встреч.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3399
Re: Вниманию жителей! Или почему объявления о встречах Архимеда...
Отправлено: 24.11.22 - 13:02
#1
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Скоро на встречи с акимами нужно будет приходить конспиративно, инкогнито и с паролями ,типа: "... здесь продаётся славянский шкаф ? .... - нет шкаф продали, есть холодильник "Самсунг" ...", или цветок в окне как у Плейшнера и так далее.
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I
§ Imago
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
36
Re: Вниманию жителей! Или почему объявления о встречах Архимеда...
Отправлено: 24.11.22 - 13:27
#2
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К чему такая конспирация? Ответ очевиден: уйти от неудобных вопросов от СМИ. Главное, встречу провели. Отчет ушел.
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