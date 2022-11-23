Отправлено: - 19:24





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47265 Люди даже особбо не заходили в нее, так как там было так же холодно, как на улице. Там только бомжи ночевали.Источник:

- Надо такие остановки ставить чтобы можно было спрятаться от непогоды, от ветра, от дождя и снега, чтобы не продувало

[Исправлено: Добринцофф, 23.11.2022 - 19:25]

Цитата:Цитата:Сама себе противоречит,говорит что даже на холодных остановках бомжи ночуют,а если она буде ещё более закрытой,так там тем более бомжи ночевать будут.На мой взгляд остановка должна быть оборудована столбиком со знаком остановки и всё,никаких лавочек и стеклянных домиков,тогда и бомжи ночевать не будут и ломать ,разбивать нечего.