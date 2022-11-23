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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18412
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.11.22 - 22:09
#8086
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Цитата:
drakon:
Всю жизнь, мечтал об этом..


значит мечта сбылась.
под Новый год так бывает.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25551
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.11.22 - 22:31
#8087
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Цитата:
alex_60:
под Новый год так бывает.

Алекс, ты - сказочник?... :lol: ;-)
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