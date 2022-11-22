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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 539 из 540«1...537538539540»
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25551
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.11.22 - 14:51
#8071
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Цитата:
111:
Да, Жигули там есть..

Кажется, все там - есть... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20093
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.11.22 - 16:25
#8072
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25551
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.11.22 - 16:42
#8073
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Снял гараж, на зиму. У миллионера.
За пол цены. 50 евро... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18412
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.11.22 - 19:09
#8074
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Цитата:
drakon:
Снял гараж, на зиму. У миллионера. За пол цены. 50 евро.


контракт, оплата через банк, все официально?
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18412
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.11.22 - 19:29
#8075
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Цитата:
drakon:
За пол цены. 50 евро...


это за день?
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25551
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.11.22 - 20:28
#8076
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Цитата:
alex_60:
это за день?

За 1 месяц. А ваще стоит
100 в месяц... :lol: :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18412
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.11.22 - 20:36
#8077
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Цитата:
drakon:


а зачем тебе гараж?
у тебя же сарайчик есть.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18412
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.11.22 - 21:05
#8078
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Сборная Германии проиграла Японии со счетом 1:2 на старте чемпионата мира-2022.
бывает.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25551
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.11.22 - 21:25
#8079
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Цитата:
alex_60:
а зачем тебе гараж?

Когда, будет - снег.
Буду в гараж ставить... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25551
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.11.22 - 21:27
#8080
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Цитата:
alex_60:
Сборная Германии проиграла Японии

Три часа, головой бился об сарайчик... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18412
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.11.22 - 21:31
#8081
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Цитата:
drakon:
Три часа, головой бился об сарайчик...


кстати единственный гол у немцев
забил Илкай Гюндоган.
с пенальти.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18412
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.11.22 - 21:32
#8082
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Цитата:
drakon:
Когда, будет - снег. Буду в гараж ставить..


наверное гараж с отоплением.
можно будет там греться.
если что.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25551
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.11.22 - 21:36
#8083
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Цитата:
alex_60:
можно будет там греться.

Да, ещё соседок - греть... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18412
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.11.22 - 21:51
#8084
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Цитата:
drakon:
Да, ещё соседок - греть...


да, времена суровые, волонтером будешь.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25551
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.11.22 - 21:54
#8085
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Цитата:
alex_60:
волонтером будешь.

Всю жизнь, мечтал об этом... :lol: ;-)
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