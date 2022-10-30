Форумная эклектика

Отправлено: - 20:20

А между тем, вчера исполнилось 93 года человек-эпоха.

//Александра Николаевна Пахмутова – целое явление в русской культуре. Своими знаменитыми песнями, каждая из которых – шедевр, она озвучила огромную эпоху. Эта миниатюрная женщина вот уже много десятилетий подряд является флагманом российской песенного музыкального искусства. Мелодии, созданные ею, знают наизусть жители не только России, но и многих стран мира. 9 ноября ей – гордости и национальному достоянию страны исполнилось 93 года!//