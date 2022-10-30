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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 33 из 33«1...313233
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3568
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 16:02
#481
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"Грамотей"-попугаем может стать,
если ему, одно и тоже многократно повторять!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3568
Форумная эклектика
Отправлено: 10.11.22 - 16:40
#482
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Всё перемелется и наладится, "Грамотеям", следует думать головой.

Один "грамотей" два "грамотей", будут разногласия.

"Грамотеев" нет, ветка в коме.

Да, вездесущих "грамотеев" нет, а пойду-ка я в баню,
попарюсь, удовольствие получу в Рахате.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1117
Форумная эклектика
Отправлено: 10.11.22 - 20:20
#483
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А между тем, вчера исполнилось 93 года человек-эпоха.
//Александра Николаевна Пахмутова – целое явление в русской культуре. Своими знаменитыми песнями, каждая из которых – шедевр, она озвучила огромную эпоху. Эта миниатюрная женщина вот уже много десятилетий подряд является флагманом российской песенного музыкального искусства. Мелодии, созданные ею, знают наизусть жители не только России, но и многих стран мира. 9 ноября ей – гордости и национальному достоянию страны исполнилось 93 года!//
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3239
Форумная эклектика
Отправлено: 11.11.22 - 19:35
#484
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Цитата:
Эл-починно:
вчера исполнилось 93 года человек-эпоха



Комсомольский композитор!
Как пример её творчества:"одна из любимых комсомольских песен, суровая нитка,связывающая воедино поколения" «Песне о тревожной молодости»




[Исправлено: таноми52, 11.11.2022 - 19:41]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3568
Форумная эклектика
Отправлено: 12.11.22 - 09:49
#485
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3568
Форумная эклектика
Отправлено: 12.11.22 - 12:16
#486
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Малограмотных людей, "грамотеями" зову,
Но, всем желаю процветания, удачи и здоровья!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20093
Форумная эклектика
Отправлено: 12.11.22 - 22:13
#487
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Цитата:
Kairat stayer:
"Грамотеев" нет, ветка в коме.

Ветка просто отдыхает.
И вправду, как спокойно стало..
Надеюсь так и будет и ветка, состоящая из Осуждения и Оскорбления, станет прекрасной темой нашего Форума..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20093
Форумная эклектика
Отправлено: 12.11.22 - 22:17
#488
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Например вспомним молодость..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20093
Форумная эклектика
Отправлено: 12.11.22 - 22:22
#489
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Ну или Позвони мне позвони...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20093
Форумная эклектика
Отправлено: 12.11.22 - 22:23
#490
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А ведь она в Костанай приезжала, хотел сходить как то, но эти лихие года так и не дали мне эту возможность..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3568
Форумная эклектика
Отправлено: 13.11.22 - 18:44
#491
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Цитата:
Kairat stayer:
"Грамотеев" нет, ветка в коме.


Цитата:
111:
Ветка просто отдыхает. И вправду, как спокойно стало.. Надеюсь так и будет и ветка, состоящая из Осуждения и Оскорбления, станет прекрасной темой нашего Форума..


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3568
Форумная эклектика
Отправлено: 21.11.22 - 18:33
#492
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Говорили "грамотеи", что без газа,
зиму-Европа не переживёт,
однако, мечты не сбываются.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3568
Форумная эклектика
Отправлено: 21.11.22 - 18:47
#493
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Говорили "грамотеи", что без газа,
зиму-Европа не переживёт...

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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18412
Форумная эклектика
Отправлено: 23.11.22 - 20:35
#494
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quote]Kairat stayer:
Не пойти ли, мне пообедать.

так понизить уровень ветки еще никому не удавалось.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18412
Форумная эклектика
Отправлено: 23.11.22 - 21:21
#495
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тема футбола сейчас превалирует.
поэтому вечерний анекдот будет про футбол.
//Лионель Месси, раздавая автографы, случайно подписал контракт с Костанайским "Тоболом".
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