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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 16:02
"Грамотей"-попугаем может стать,
если ему, одно и тоже многократно повторять!
если ему, одно и тоже многократно повторять!
Форумная эклектика
Отправлено: 10.11.22 - 16:40
Всё перемелется и наладится, "Грамотеям", следует думать головой.
Один "грамотей" два "грамотей", будут разногласия.
"Грамотеев" нет, ветка в коме.
Да, вездесущих "грамотеев" нет, а пойду-ка я в баню,
попарюсь, удовольствие получу в Рахате.
Один "грамотей" два "грамотей", будут разногласия.
"Грамотеев" нет, ветка в коме.
Да, вездесущих "грамотеев" нет, а пойду-ка я в баню,
попарюсь, удовольствие получу в Рахате.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1117
Форумная эклектика
Отправлено: 10.11.22 - 20:20
А между тем, вчера исполнилось 93 года человек-эпоха.
//Александра Николаевна Пахмутова – целое явление в русской культуре. Своими знаменитыми песнями, каждая из которых – шедевр, она озвучила огромную эпоху. Эта миниатюрная женщина вот уже много десятилетий подряд является флагманом российской песенного музыкального искусства. Мелодии, созданные ею, знают наизусть жители не только России, но и многих стран мира. 9 ноября ей – гордости и национальному достоянию страны исполнилось 93 года!//
//Александра Николаевна Пахмутова – целое явление в русской культуре. Своими знаменитыми песнями, каждая из которых – шедевр, она озвучила огромную эпоху. Эта миниатюрная женщина вот уже много десятилетий подряд является флагманом российской песенного музыкального искусства. Мелодии, созданные ею, знают наизусть жители не только России, но и многих стран мира. 9 ноября ей – гордости и национальному достоянию страны исполнилось 93 года!//
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3239
Форумная эклектика
Отправлено: 11.11.22 - 19:35
Цитата:
Комсомольский композитор!
Как пример её творчества:"одна из любимых комсомольских песен, суровая нитка,связывающая воедино поколения" «Песне о тревожной молодости»
[Исправлено: таноми52, 11.11.2022 - 19:41]
Эл-починно:
вчера исполнилось 93 года человек-эпоха
вчера исполнилось 93 года человек-эпоха
Комсомольский композитор!
Как пример её творчества:"одна из любимых комсомольских песен, суровая нитка,связывающая воедино поколения" «Песне о тревожной молодости»
[Исправлено: таноми52, 11.11.2022 - 19:41]
Форумная эклектика
Отправлено: 12.11.22 - 09:49
Форумная эклектика
Отправлено: 12.11.22 - 12:16
Малограмотных людей, "грамотеями" зову,
Но, всем желаю процветания, удачи и здоровья!
Но, всем желаю процветания, удачи и здоровья!
Форумная эклектика
Отправлено: 12.11.22 - 22:13
Цитата:
Ветка просто отдыхает.
И вправду, как спокойно стало..
Надеюсь так и будет и ветка, состоящая из Осуждения и Оскорбления, станет прекрасной темой нашего Форума..
Kairat stayer:
"Грамотеев" нет, ветка в коме.
"Грамотеев" нет, ветка в коме.
Ветка просто отдыхает.
И вправду, как спокойно стало..
Надеюсь так и будет и ветка, состоящая из Осуждения и Оскорбления, станет прекрасной темой нашего Форума..
Форумная эклектика
Отправлено: 12.11.22 - 22:17
Например вспомним молодость..
Форумная эклектика
Отправлено: 12.11.22 - 22:22
Ну или Позвони мне позвони...
Форумная эклектика
Отправлено: 12.11.22 - 22:23
А ведь она в Костанай приезжала, хотел сходить как то, но эти лихие года так и не дали мне эту возможность..
Форумная эклектика
Отправлено: 13.11.22 - 18:44
Цитата:
Цитата:
Kairat stayer:
"Грамотеев" нет, ветка в коме.
"Грамотеев" нет, ветка в коме.
Цитата:
111:
Ветка просто отдыхает. И вправду, как спокойно стало.. Надеюсь так и будет и ветка, состоящая из Осуждения и Оскорбления, станет прекрасной темой нашего Форума..
Ветка просто отдыхает. И вправду, как спокойно стало.. Надеюсь так и будет и ветка, состоящая из Осуждения и Оскорбления, станет прекрасной темой нашего Форума..
Форумная эклектика
Отправлено: 21.11.22 - 18:33
Говорили "грамотеи", что без газа,
зиму-Европа не переживёт,
однако, мечты не сбываются.
зиму-Европа не переживёт,
однако, мечты не сбываются.
Форумная эклектика
Отправлено: 21.11.22 - 18:47
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18412
Форумная эклектика
Отправлено: 23.11.22 - 20:35
quote]Kairat stayer:
Не пойти ли, мне пообедать.
так понизить уровень ветки еще никому не удавалось.
Не пойти ли, мне пообедать.
так понизить уровень ветки еще никому не удавалось.
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18412
Форумная эклектика
Отправлено: 23.11.22 - 21:21
тема футбола сейчас превалирует.
поэтому вечерний анекдот будет про футбол.
//Лионель Месси, раздавая автографы, случайно подписал контракт с Костанайским "Тоболом".
поэтому вечерний анекдот будет про футбол.
//Лионель Месси, раздавая автографы, случайно подписал контракт с Костанайским "Тоболом".
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