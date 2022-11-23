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≡ Новые остановочные павильоны начали устанавливать в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45561
Новые остановочные павильоны начали устанавливать в Костанае
Отправлено: 23.11.22 - 18:03
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22 ноября алматинское ТОО «Айым-2020» поставило каркасы, теперь монтирует стеклянные панели и крышу. Каркас, на наш взгляд, соответствует заявленному эскизу - в отличие от старых стеклянных остановок здесь небольшое расстояние от земли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20092
Re: Новые остановочные павильоны начали устанавливать в Костанае
Отправлено: 23.11.22 - 18:03
#1
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Зачем зимой в периферийном небольшом городке заряжать на остановке телефон?
Тут до дома то пешим пройти можно в любой конец за пол часа и спокойно зарядить..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9008
Новые остановочные павильоны начали устанавливать в Костанае
Отправлено: 23.11.22 - 19:24
#2
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Цитата:
Люди даже особбо не заходили в нее, так как там было так же холодно, как на улице. Там только бомжи ночевали.

Источник:


Цитата:
- Надо такие остановки ставить чтобы можно было спрятаться от непогоды, от ветра, от дождя и снега, чтобы не продувало

Сама себе противоречит,говорит что даже на холодных остановках бомжи ночуют,а если она буде ещё более закрытой,так там тем более бомжи ночевать будут.
На мой взгляд остановка должна быть оборудована столбиком со знаком остановки и всё,никаких лавочек и стеклянных домиков,тогда и бомжи ночевать не будут и ломать ,разбивать нечего.

[Исправлено: Добринцофф, 23.11.2022 - 19:25]
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