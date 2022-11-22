Отправлено: - 17:10

Добринцофф:

Просто с химией переборщили,а так то можно конечно и не менять,фильтра ведь стоят.

Цитата:По санитарным правилам, при рециркуляции воды в бассейнах, каждые 8 часов должно добавляться не менее 10% свежей воды.