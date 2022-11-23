"Следующая проблема - Казахстан". В МИД отреагировали на заявления на российском ТВ

Отправлено: - 14:17

У меня даже братан двоюродный, который живет там с 90х, сказанул что мы для него стали такие же как и украинцы, которыми нами то есть, управляет госдеп, Китай, Турция и тд и если нас не уничтожить, то Россия лишиться всей Азии, киргизов, узбеков и тд..

Да, такие вот мнения среди российского глубинного народа, который уже рассуждает повально о том, сколько же мы продержимся..

Как это, пока бытовой Сепаратизм нащывается или Ненависть, пока бытовая?