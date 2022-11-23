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≡ "Следующая проблема - Казахстан". В МИД отреагировали на заявления на российском ТВ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45561
"Следующая проблема - Казахстан". В МИД отреагировали на заявления на российском ТВ
Отправлено: 23.11.22 - 14:13
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Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко резко осудил заявления эксперта на российском федеральном канале, который назвал Казахстан "следующей проблемой после Украины".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20092
Re: "Следующая проблема - Казахстан". В МИД...
Отправлено: 23.11.22 - 14:13
#1
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Не секрет, что после событий в Украине, Россия попытается проделать то же самое и с нами.
И их власть, уже даже не лжет как обычно, по поводу нас, постепенно, шаг за шагом, метр за метром разыгрывая пропаганду ненависти против казахстанского народа..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20092
"Следующая проблема - Казахстан". В МИД отреагировали на заявления на российском ТВ
Отправлено: 23.11.22 - 14:17
#2
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У меня даже братан двоюродный, который живет там с 90х, сказанул что мы для него стали такие же как и украинцы, которыми нами то есть, управляет госдеп, Китай, Турция и тд и если нас не уничтожить, то Россия лишиться всей Азии, киргизов, узбеков и тд..
Да, такие вот мнения среди российского глубинного народа, который уже рассуждает повально о том, сколько же мы продержимся..
Как это, пока бытовой Сепаратизм нащывается или Ненависть, пока бытовая?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20092
"Следующая проблема - Казахстан". В МИД отреагировали на заявления на российском ТВ
Отправлено: 23.11.22 - 17:44
#3
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О, Третьяк объявился на форуме провокатор..



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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20092
"Следующая проблема - Казахстан". В МИД отреагировали на заявления на российском ТВ
Отправлено: 23.11.22 - 17:46
#4
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Собственно видео

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