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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 568 из 568«1...566567568
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20087
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.11.22 - 23:53
#8506
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Россия выиграла войну против Украины..
Фантастишен?
Согласны?
Безусловно!
Но вот в футболе Саудиты выиграли Аргентину..
Фантастишен?
Нет..
Саудиты выиграли Аргентину.
Кто бы мог подумать!
Это реальность, которая делает саудитов не только едоками бежбармака, а и именитыми футболистами..



[Исправлено: 111, 22.11.2022 - 23:53]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1117
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 00:02
#8507
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Цитата:
111:
Кто бы мог подумать!

Да ладно Марик, не утрируй. :lol: На играх в России, российская сборная обыграла немецкую сборную. Ни чё же мир не перевернулся? :lol: 8-)

Кстати саудитов Российская сборная тогда тоже 5:0 выйграли, правда дальше не пошли.

[Исправлено: Эл-починно, 23.11.2022 - 00:07]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20087
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 00:14
#8508
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Цитата:
Эл-починно:
На играх в России, российская сборная обыграла немецкую сборную

Ага, особенно недавние ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном..
Цитата:
Эл-починно:
Кстати саудитов Российская сборная тогда тоже 5:0

А кто их не выигрывал, я бы тоже тогда смог.
Один..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1117
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 00:26
#8509
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Цитата:
111:
А кто их не выигрывал, я бы тоже тогда смог. Один..

А Аргентину тоже бы смог, один наверное? :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1117
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 01:02
#8510
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Цитата:
111:
Ага, особенно недавние ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном..

Не знал, Таджикистан с Узбекистаном в Катаре в ЧМ участвуют? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20087
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 01:09
#8511
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Цитата:
Эл-починно:
Не знал, Таджикистан с Узбекистаном в Катаре в ЧМ участвуют?

Это кто тебе сказал про ЧМ?
Они играют в другой лиге с Россией .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20087
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 01:10
#8512
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Цитата:
Эл-починно:
А Аргентину тоже бы смог, один наверное?

Ты разницу в 90х не чувствуешь?
Что было Аргентина и что было Саудиты?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6983
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 01:10
#8513
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Цитата:
111:
Один..

---Марик , все могет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20087
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 01:16
#8514
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Сейчас смотрим свежий казахский фильм Казахи против пришельцев..



Моя казахские вообще обожает..
Хоть и язык не до конца понимает..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1117
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 01:16
#8515
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Цитата:
Гога:
--Марик , все могет

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1117
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 01:18
#8516
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Цитата:
111:
Хоть и язык не до конца понимает..

А сам как, понимаешь? просто не говоришь на нём? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20087
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 13:06
#8517
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Цитата:
Гога:
Марик , все могет

Ну жо этого точно не додумался бы, у вас в пригороде поставить..



Видно, что у кого то там что то чешется..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25544
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 13:12
#8518
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Цитата:
111:
казахский фильм Казахи против пришельцев..

Марик, а кто - пришёл?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20087
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 13:13
#8519
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Цитата:
drakon:
Марик, а кто - пришёл?

Любовь пришла, фильм про любовь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20087
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 14:05
#8520
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Хм..
Впервые в жизни, в программе Соловьева назвали, то, к чему он и его хозяин призывает, стирать с лица земли мирные города Украины, Z-патриот говорит что это Преступление..
Мои слова доходят наконец и до этих отпетых на голову пропагандистов..




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