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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.11.22 - 23:53
Россия выиграла войну против Украины..
Фантастишен?
Согласны?
Безусловно!
Но вот в футболе Саудиты выиграли Аргентину..
Фантастишен?
Нет..
Саудиты выиграли Аргентину.
Кто бы мог подумать!
Это реальность, которая делает саудитов не только едоками бежбармака, а и именитыми футболистами..
[Исправлено: 111, 22.11.2022 - 23:53]
Фантастишен?
Согласны?
Безусловно!
Но вот в футболе Саудиты выиграли Аргентину..
Фантастишен?
Нет..
Саудиты выиграли Аргентину.
Кто бы мог подумать!
Это реальность, которая делает саудитов не только едоками бежбармака, а и именитыми футболистами..
[Исправлено: 111, 22.11.2022 - 23:53]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 00:02
Цитата:
Да ладно Марик, не утрируй. На играх в России, российская сборная обыграла немецкую сборную. Ни чё же мир не перевернулся?
Кстати саудитов Российская сборная тогда тоже 5:0 выйграли, правда дальше не пошли.
[Исправлено: Эл-починно, 23.11.2022 - 00:07]
111:
Кто бы мог подумать!
Кто бы мог подумать!
Да ладно Марик, не утрируй. На играх в России, российская сборная обыграла немецкую сборную. Ни чё же мир не перевернулся?
Кстати саудитов Российская сборная тогда тоже 5:0 выйграли, правда дальше не пошли.
[Исправлено: Эл-починно, 23.11.2022 - 00:07]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 00:14
Цитата:
Ага, особенно недавние ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном..
Цитата:
А кто их не выигрывал, я бы тоже тогда смог.
Один..
Эл-починно:
На играх в России, российская сборная обыграла немецкую сборную
На играх в России, российская сборная обыграла немецкую сборную
Ага, особенно недавние ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном..
Цитата:
Эл-починно:
Кстати саудитов Российская сборная тогда тоже 5:0
Кстати саудитов Российская сборная тогда тоже 5:0
А кто их не выигрывал, я бы тоже тогда смог.
Один..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 00:26
Цитата:
А Аргентину тоже бы смог, один наверное?
111:
А кто их не выигрывал, я бы тоже тогда смог. Один..
А кто их не выигрывал, я бы тоже тогда смог. Один..
А Аргентину тоже бы смог, один наверное?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 01:02
Цитата:
Не знал, Таджикистан с Узбекистаном в Катаре в ЧМ участвуют?
111:
Ага, особенно недавние ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном..
Ага, особенно недавние ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном..
Не знал, Таджикистан с Узбекистаном в Катаре в ЧМ участвуют?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 01:09
Цитата:
Это кто тебе сказал про ЧМ?
Они играют в другой лиге с Россией .
Эл-починно:
Не знал, Таджикистан с Узбекистаном в Катаре в ЧМ участвуют?
Не знал, Таджикистан с Узбекистаном в Катаре в ЧМ участвуют?
Это кто тебе сказал про ЧМ?
Они играют в другой лиге с Россией .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 01:10
Цитата:
Ты разницу в 90х не чувствуешь?
Что было Аргентина и что было Саудиты?
Эл-починно:
А Аргентину тоже бы смог, один наверное?
А Аргентину тоже бы смог, один наверное?
Ты разницу в 90х не чувствуешь?
Что было Аргентина и что было Саудиты?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6983
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 01:10
Цитата:
---Марик , все могет
111:
Один..
Один..
---Марик , все могет
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 01:16
Сейчас смотрим свежий казахский фильм Казахи против пришельцев..
Моя казахские вообще обожает..
Хоть и язык не до конца понимает..
Моя казахские вообще обожает..
Хоть и язык не до конца понимает..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 01:16
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 01:18
Цитата:
А сам как, понимаешь? просто не говоришь на нём?
111:
Хоть и язык не до конца понимает..
Хоть и язык не до конца понимает..
А сам как, понимаешь? просто не говоришь на нём?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 13:06
Цитата:
Ну жо этого точно не додумался бы, у вас в пригороде поставить..
Видно, что у кого то там что то чешется..
Гога:
Марик , все могет
Марик , все могет
Ну жо этого точно не додумался бы, у вас в пригороде поставить..
Видно, что у кого то там что то чешется..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25544
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 13:12
Цитата:
Марик, а кто - пришёл?...
111:
казахский фильм Казахи против пришельцев..
казахский фильм Казахи против пришельцев..
Марик, а кто - пришёл?...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 13:13
Цитата:
Любовь пришла, фильм про любовь.
drakon:
Марик, а кто - пришёл?
Марик, а кто - пришёл?
Любовь пришла, фильм про любовь.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.11.22 - 14:05
Хм..
Впервые в жизни, в программе Соловьева назвали, то, к чему он и его хозяин призывает, стирать с лица земли мирные города Украины, Z-патриот говорит что это Преступление..
Мои слова доходят наконец и до этих отпетых на голову пропагандистов..
Впервые в жизни, в программе Соловьева назвали, то, к чему он и его хозяин призывает, стирать с лица земли мирные города Украины, Z-патриот говорит что это Преступление..
Мои слова доходят наконец и до этих отпетых на голову пропагандистов..
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