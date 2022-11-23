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Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в Костанае
Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45559
Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в Костанае
Отправлено: 23.11.22 - 10:11
У подозреваемого изъяли алкоголь без учетно-контрольных марок брендов «Hennessy», «Jack Daniels» и «Chivas Regal 18». Операцию по пресечению незаконной деятельности по реализации алкоголя кустарного производства провел департамент экономических расследований по Костанайской области.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5617
Re: Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в...
Отправлено: 23.11.22 - 10:11
Похоже продукт заводской, фальсификаторы не будут тратиться на упаковку с брендовой печатью. Скорее всего нелегально ушло со складов и похитители не успели реализоваться. Надо было куда-нибудь в мелкую кафешку сдать на разлив. Помню, сами дистрибьюторы обычно говорят или предлагают где с документами , а где без них, но чуть дешевле....
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.11.22
- Сообщений:
- 4
Re: Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в...
Отправлено: 23.11.22 - 10:49
куда же они потом девают столько бухла
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1009
Re: Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в...
Отправлено: 23.11.22 - 10:53
Цитата:
Просто перенесли производство с Северного Кавказа в Костанай. А с Костаная проще продвигать товар в Россию. Потому что потребление у нас мизерное. Только интересно кто дал команду "фас" органам?
сайлау курманов:
Похоже продукт заводской, фальсификаторы не будут тратиться на упаковку с брендовой печатью.
Похоже продукт заводской, фальсификаторы не будут тратиться на упаковку с брендовой печатью.
Просто перенесли производство с Северного Кавказа в Костанай. А с Костаная проще продвигать товар в Россию. Потому что потребление у нас мизерное. Только интересно кто дал команду "фас" органам?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2886
Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в Костанае
Отправлено: 23.11.22 - 11:45
не поняла из статьи - это самопальный алкоголь или настоящий, но продаваемый нелегально без акцизок?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2886
Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в Костанае
Отправлено: 23.11.22 - 11:57
На днях видела в одном из магазинов специализирующемся на продаже разливного пиваса, коньяк и вискарь, которые стоят дешевле на полторы-две тысячи чем в среднем по городу. Видимо эти самые напитки.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8860
Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в Костанае
Отправлено: 23.11.22 - 12:00
Я думал, что вся контрабанда делается в Одессе, на Малой Арнаутской... ан, нет Костанайда жасалган!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1284
Re: Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в...
Отправлено: 23.11.22 - 12:04
Цитата:
Просто овчинка выделки стоит наверное. Бутылка Хеннесси начинается от 15 тыс и до 150 тыс доходят. Навар бешеный наверное.
сайлау курманов:
Похоже продукт заводской, фальсификаторы не будут тратиться на упаковку с брендовой печатью. Скорее всего
Похоже продукт заводской, фальсификаторы не будут тратиться на упаковку с брендовой печатью. Скорее всего
Просто овчинка выделки стоит наверное. Бутылка Хеннесси начинается от 15 тыс и до 150 тыс доходят. Навар бешеный наверное.
Т
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.06.16
- Сообщений:
- 62
Re: Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в...
Отправлено: 23.11.22 - 12:35
Сколько можно на одни и те же грабли ? Там в правительстве,вообще, есть адекватные? Чем дороже алкоголь в магазине, тем больше "самокатчиков", самогонщиков и любителей боярышника.Своими указами о минимальной цене на алкоголь вы просто травите людей. В начале 2000-х,когда цены не регулировали, этот подпольный бизнес умер сам по себе.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2948
Re: Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в...
Отправлено: 23.11.22 - 12:42
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11749
Re: Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в...
Отправлено: 23.11.22 - 12:56
Цитата:
Отблагодарят сами себя за хорошую оперативную работу. Ну не выкидывать же добро под новый год.
Ойбай:
Отблагодарят сами себя за хорошую оперативную работу. Ну не выкидывать же добро под новый год.
Re: Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в...
Отправлено: 23.11.22 - 15:42
Цитата:
Да,я помню эти времена когда вино из кег продавали в каждом магазине всю ночь,а водка стоила как пакет молока.
Тогда возле этих магазинчиков круглые сутки дежурили непросыхающие вурдалаки,спали и кушали тут же.
Как по мне, то всё таки пусть лучше алкоголь будет дорогой.
Ну и контроль конечно нужен, если минимальная цена значит для всех,а не так как сейчас,когда у меня допустим стоит на прилавке бутылка водки по минимально разрешённой цене,а покупатели говорят дорого,мы на оптовке возьмём дешевле.
ТаРо:
В начале 2000-х,когда цены не регулировали, этот подпольный бизнес умер сам по себе.
В начале 2000-х,когда цены не регулировали, этот подпольный бизнес умер сам по себе.
Да,я помню эти времена когда вино из кег продавали в каждом магазине всю ночь,а водка стоила как пакет молока.
Тогда возле этих магазинчиков круглые сутки дежурили непросыхающие вурдалаки,спали и кушали тут же.
Как по мне, то всё таки пусть лучше алкоголь будет дорогой.
Ну и контроль конечно нужен, если минимальная цена значит для всех,а не так как сейчас,когда у меня допустим стоит на прилавке бутылка водки по минимально разрешённой цене,а покупатели говорят дорого,мы на оптовке возьмём дешевле.
Re: Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в...
Отправлено: 23.11.22 - 15:44
Цитата:
Да конечно не выкинут,у меня когда алкоголь конфисковывали,судебник очень переживал за содержимое,хотя при этом говорил, что всё пойдёт под бульдозер.
Vit:
Отблагодарят сами себя за хорошую оперативную работу. Ну не выкидывать же добро под новый год
Отблагодарят сами себя за хорошую оперативную работу. Ну не выкидывать же добро под новый год
Да конечно не выкинут,у меня когда алкоголь конфисковывали,судебник очень переживал за содержимое,хотя при этом говорил, что всё пойдёт под бульдозер.
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