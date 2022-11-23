Отправлено: - 15:42

ТаРо:

В начале 2000-х,когда цены не регулировали, этот подпольный бизнес умер сам по себе.

Цитата:Да,я помню эти времена когда вино из кег продавали в каждом магазине всю ночь,а водка стоила как пакет молока.Тогда возле этих магазинчиков круглые сутки дежурили непросыхающие вурдалаки,спали и кушали тут же.Как по мне, то всё таки пусть лучше алкоголь будет дорогой.Ну и контроль конечно нужен, если минимальная цена значит для всех,а не так как сейчас,когда у меня допустим стоит на прилавке бутылка водки по минимально разрешённой цене,а покупатели говорят дорого,мы на оптовке возьмём дешевле.