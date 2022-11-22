Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?

Отправлено: - 12:30

И кто то в рудненских пабликах тогда клеветал обо мне, лет пять назад, что я, комментатор НГ работаю от акимата тут и зарабатываю денег от редакции..

Не будем показывать пальцем..

Теперь точно известно, кто в этой ситуации лжец..

Еще бы найти это, вообще прикол был бы..