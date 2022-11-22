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≡ Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45559
Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
Отправлено: 22.11.22 - 17:17
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В день выборов, 20 ноября, директор ТОО «Рудный-Ажар-2006» Алексей Нурушев и старший инспектор «KazEcoPatrol» Максима Фролов подрались. В итоге у Фролова синяк на лице, а у Нурушева сломано ребро.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20087
Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
Отправлено: 23.11.22 - 12:30
#15
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И кто то в рудненских пабликах тогда клеветал обо мне, лет пять назад, что я, комментатор НГ работаю от акимата тут и зарабатываю денег от редакции..
Не будем показывать пальцем..
Теперь точно известно, кто в этой ситуации лжец..
Еще бы найти это, вообще прикол был бы..
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