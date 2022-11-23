Re: Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в...

Отправлено: - 10:11

Похоже продукт заводской, фальсификаторы не будут тратиться на упаковку с брендовой печатью. Скорее всего нелегально ушло со складов и похитители не успели реализоваться. Надо было куда-нибудь в мелкую кафешку сдать на разлив. Помню, сами дистрибьюторы обычно говорят или предлагают где с документами , а где без них, но чуть дешевле....