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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 567 из 567«1...565566567
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Куратор темы: 111
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11747
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.11.22 - 16:53
#8491
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Цитата:
kbkz1980:
Короче как сказал Марик. Ставь круглую и огромную от хорошей фирмы)))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6982
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.11.22 - 01:18
#8492
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Цитата:
111:
но ты его не видел.

---А ты видел ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6982
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.11.22 - 01:22
#8493
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Цитата:
111:
Военным преступлением, когда пленный вроде бы сдается,

---Это называется ---военная хитрость . Лохи .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
976
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.11.22 - 12:04
#8494
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Взял Тазика на работу, тоже иномарка, прокатился, тихий ужас. Лет 30 на жигулях не ездил, буду осваивать
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11747
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.11.22 - 12:59
#8495
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Марикджан смотри какие я себе туфля купил. Как у Зеленского. N или Z Че эта буква означает?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.11.22 - 13:35
#8496
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Цитата:
Гога:
Это называется ---военная хитрость . Лохи .

Хм..
Назвать лохами тех, кто не хотел погибнуть в этой войне за Путина и решил сдаться..
Может это и оскорбительно, но это название ничего не решает в том, что товарищь или их коллега, подумав на них, что они лохи, начал стрелять в сторону ВСУ, сделал военное преступление и из за него положили 12 его сослуживцев, пусть там и были еще хитрецы, но может кто то хотел честно сдаться..
Значит это не хитрость, а военное преступление, в результате которого массово погибли солдаты, которые хотели, повторяю, хотели только сдаться в плен..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.11.22 - 13:37
#8497
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Цитата:
Vit:
Марикджан смотри какие я себе туфля купил. Как у Зеленского.

У моей тоже такие на одежде, скидывал, на плитках грелках такие, в конце концов брэнды то никто не отменял..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.11.22 - 13:38
#8498
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Цитата:
saba:
Лет 30 на жигулях не ездил, буду осваивать

Представь что победил Жигули на выборах.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
976
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.11.22 - 14:33
#8499
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Цитата:
111:
победил Жигули на выборах.

Хорошо , что не выиграл, пересадил бы всех на жигули, вот бы помаялись
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.11.22 - 16:21
#8500
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Хех..
Против нас начала воевать первая поликлиника, мол типа люди с четвертой группы, это ходячие больные,не могут дойти до шлагбаума.
Сегодня они делали провокацию, заехали к нам, им открыли сразу, и посередине начали гудеть сиреной, им сразу открыли и сказали че вы мол тут гоните с утра..
На улице снимали из люди, пропустим или нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.11.22 - 16:22
#8501
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На завтра натравил местный депутат на нас пожарные службы.
Ну что ж, будем отбиваться..
Депутат владеет тут недвижимостью в нашем дворе.
Непростое это дело сейчас, хотеть чего то лучшего, когда кругом депутаты..

[Исправлено: 111, 22.11.2022 - 16:23]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.11.22 - 16:29
#8502
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И сегодня мы ответ даем и пойдем выше..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.11.22 - 18:48
#8503
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О, уже взятки берут во второй армии мира стиральными машинками .

аплоад

Полковник Мертвищев потребовал от военкома Раменок взятку в виде стиральной машины не дешевле 70 тыс. руб. за проверку осеннего призыва, считает следствие. Тот признал свою вину. Его поместили под домашний арест на два месяца

Это у них вместо долларов что ли?
Или там окончательно стали вме такими тупыми?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.11.22 - 21:05
#8504
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Цитата:
YESNO:
IP-камера Ezviz

Мне какую то такую поставили, но классно снимает..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.11.22 - 22:24
#8505
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