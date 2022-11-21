Отправлено: - 13:35

Гога:

Это называется ---военная хитрость . Лохи .

Цитата:Хм..Назвать лохами тех, кто не хотел погибнуть в этой войне за Путина и решил сдаться..Может это и оскорбительно, но это название ничего не решает в том, что товарищь или их коллега, подумав на них, что они лохи, начал стрелять в сторону ВСУ, сделал военное преступление и из за него положили 12 его сослуживцев, пусть там и были еще хитрецы, но может кто то хотел честно сдаться..Значит это не хитрость, а военное преступление, в результате которого массово погибли солдаты, которые хотели, повторяю, хотели только сдаться в плен..