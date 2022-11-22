Отправлено: - 21:31

Жили-были:

как за бугром мусор убирают и теперь всем сказки рассказывает, что проблема выеденного яйца не стоит. Вместе со своими"комсомольцами" бегает по городу с телефоном на перевес и дует всем в уши, как правильно жить.

Какой то странный этот "директор" Алексей Нурушев, быдловатством так и прёт от него. Как можно таких людей вообще допускать на руководящие должности. Фролов молодца, поставил борзотень на место.Цитата:Ну и что в этом плохого? По вашему так, в грязи лучше жить? Будет чистота, не будет и жалоб. Работать нужно, а не прыгать как гопник на людей.