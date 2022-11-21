Хм.. Назвать лохами тех, кто не хотел погибнуть в этой войне за Путина и решил сдаться.. Может это и оскорбительно, но это название ничего не решает в том, что товарищь или их коллега, подумав на них, что они лохи, начал стрелять в сторону ВСУ, сделал военное преступление и из за него положили 12 его сослуживцев, пусть там и были еще хитрецы, но может кто то хотел честно сдаться.. Значит это не хитрость, а военное преступление, в результате которого массово погибли солдаты, которые хотели, повторяю, хотели только сдаться в плен..
Хех.. Против нас начала воевать первая поликлиника, мол типа люди с четвертой группы, это ходячие больные,не могут дойти до шлагбаума. Сегодня они делали провокацию, заехали к нам, им открыли сразу, и посередине начали гудеть сиреной, им сразу открыли и сказали че вы мол тут гоните с утра.. На улице снимали из люди, пропустим или нет.
На завтра натравил местный депутат на нас пожарные службы. Ну что ж, будем отбиваться.. Депутат владеет тут недвижимостью в нашем дворе. Непростое это дело сейчас, хотеть чего то лучшего, когда кругом депутаты..
Полковник Мертвищев потребовал от военкома Раменок взятку в виде стиральной машины не дешевле 70 тыс. руб. за проверку осеннего призыва, считает следствие. Тот признал свою вину. Его поместили под домашний арест на два месяца
Это у них вместо долларов что ли? Или там окончательно стали вме такими тупыми?
Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать