Прогноз на 5 дней
пасмурно-10°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • С-СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пропавшего рудничанина нашли мёртвым в степи
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45556
Пропавшего рудничанина нашли мёртвым в степи
Отправлено: 22.11.22 - 19:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тело 26-летнего Владимира Борисова нашли сегодня, 22 ноября, при проведении поисковых мероприятий в 15 км от поселка Айет района имени Б. Малина, сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
959
Re: Пропавшего рудничанина нашли мёртвым в степи
Отправлено: 22.11.22 - 19:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че за машина на фото?
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
936
Re: Пропавшего рудничанина нашли мёртвым в степи
Отправлено: 22.11.22 - 19:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже на тойоту короллу
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
959
Re: Пропавшего рудничанина нашли мёртвым в степи
Отправлено: 22.11.22 - 20:10
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот именно что похоже
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS