Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...

Отправлено: - 19:35

Господин Фролов то лидер какого-то движения, то старший инспектор. Хайп ловит , где только может. Понасмотрелся мультиков, как за бугром мусор убирают и теперь всем сказки рассказывает, что проблема выеденного яйца не стоит. Вместе со своими"комсомольцами" бегает по городу с телефоном на перевес и дует всем в уши, как правильно жить.