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≡ Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45556
Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
Отправлено: 22.11.22 - 17:17
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В день выборов, 20 ноября, директор ТОО «Рудный-Ажар-2006» Алексей Нурушев и старший инспектор «KazEcoPatrol» Максима Фролов подрались. В итоге у Фролова синяк на лице, а у Нурушева сломано ребро.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1642
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 22.11.22 - 17:17
#1
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Полицейский одноклассника застрелил тоже после переписки в чате.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20073
Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
Отправлено: 22.11.22 - 17:26
#2
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Как появился этот Фролов, так в Рудном стало втройне грязнее.
И в пабликах Рудного он часто говорит неправду.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1445
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 22.11.22 - 17:52
#3
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активист повелся на провокацию, надо было с включенной камерой телефона на стрелку приходить или свидетеля с её же неподалеку держать
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
564
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 22.11.22 - 18:22
#4
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Цитата:
лимон:
активист повелся на провокацию

А в чём провокация состояла?
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Ж
* Жили-были
(Пользователи)
Регистрация:
27.04.22
Сообщений:
3
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 22.11.22 - 19:35
#5
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Господин Фролов то лидер какого-то движения, то старший инспектор. Хайп ловит , где только может. Понасмотрелся мультиков, как за бугром мусор убирают и теперь всем сказки рассказывает, что проблема выеденного яйца не стоит. Вместе со своими"комсомольцами" бегает по городу с телефоном на перевес и дует всем в уши, как правильно жить.
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