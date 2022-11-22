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≡ Пьяный аркалыкчанин угнал два автомобиля и попал в ДТП
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45556
Пьяный аркалыкчанин угнал два автомобиля и попал в ДТП
Отправлено: 22.11.22 - 18:49
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Оба автомобиля 18-летний парень угнал 19 ноября с небольшой разницей во времени. Каждый из них он бросил после того, как попал в ДТП. Полиция нашла его в тот же день. Угонщик был в состоянии алкогольного опьянения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20073
Re: Пьяный аркалыкчанин угнал два автомобиля и попал в ДТП
Отправлено: 22.11.22 - 18:49
#1
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Это он пьяный еще был..
А сколько угнал бы, если б был трезвым за 60 секунд?
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