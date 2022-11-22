Отправлено: - 18:49

Оба автомобиля 18-летний парень угнал 19 ноября с небольшой разницей во времени. Каждый из них он бросил после того, как попал в ДТП. Полиция нашла его в тот же день. Угонщик был в состоянии алкогольного опьянения.