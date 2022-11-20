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≡ Назван регион - лидер по явке избирателей на выборы президента
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45554
Назван регион - лидер по явке избирателей на выборы президента
Отправлено: 20.11.22 - 23:46
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"Всего по Казахстану по состоянию на 20.00 в выборах президента приняли участие 8 282 607 человек, или 69,31 процента избирателей", - сообщил на брифинге секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
203
Re: Назван регион - лидер по явке избирателей на выборы...
Отправлено: 20.11.22 - 23:46
#1
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Явка в Алма-Ате 28%, оказывается надо немного пострелять, чтобы до училок дошло: Елбасы должен знать реальный процент поддержки населения, а не приписанные 97%. Ну ничего повторение - мать учения, Елбасы-2 повторит путь Елбасы-1, тильки теперь в Астане.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1642
Re: Назван регион - лидер по явке избирателей на выборы...
Отправлено: 22.11.22 - 17:22
#2
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Январь не при чём. Алматы уже давно антилидер по явке на какие-либо выборы.
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