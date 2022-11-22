Re: Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?

Отправлено: - 11:24

Это не школы, садики и больницы грабят. Это тупо растаскивают бюджет. Деньги налогоплательщиков.

У нас же типа "социально-ориентированное" государство...

Потому тарифы для населения вроде как низкие. С точки зрения чиновников, забывающих сопоставлять доходы этого населения с ценами на товары и услуги.

А бюджет, он же - "государственный". Из него можно качать не оглядываясь.

Вот и попадают под раздачу не только госпредприятия и организации, но и социальные объекты. Которые - тоже государственные по определению, но содержатся в чёрном теле, как "нахлебники". С них требуют отчёта за каждый тыин, но выделяют на текущие расходы по остаточному принципу.

Вот и имеем, что имеем.