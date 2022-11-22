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≡ "Мы с вами в одной лодке" - Будущие жители микрорайона Аэропорт вновь жалуются в акимат Костаная. Чем их утешили?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45554
"Мы с вами в одной лодке" - Будущие жители микрорайона Аэропорт вновь жалуются в акимат Костаная. Чем их утешили?
Отправлено: 22.11.22 - 14:53
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Будущие владельцы квартир пришли в городской акимат, чтобы разобраться, когда достроят многоквартирные жилые дома №№ 45/1, 45/2 и 45/3. После этой встречи 40 горожан написали письмо президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25543
Re: "Мы с вами в одной лодке" - Будущие жители...
Отправлено: 22.11.22 - 14:53
#1
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Не хотел бы, я с ними,
в одной лодке - быть... :lol: ;-) :-(
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
203
Re: "Мы с вами в одной лодке" - Будущие жители...
Отправлено: 22.11.22 - 15:07
#2
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Необходимо, чтобы Президент подписал Указ о награждении государственными наградами строителей - за активное участие в строительстве жилых домов.
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