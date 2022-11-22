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"Мы с вами в одной лодке" - Будущие жители микрорайона Аэропорт вновь жалуются в акимат Костаная. Чем их утешили?
"Мы с вами в одной лодке" - Будущие жители микрорайона Аэропорт вновь жалуются в акимат Костаная. Чем их утешили?
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