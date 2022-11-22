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≡ «Недоверие к реформам президента». МИД Казахстана отреагировал на заявление БДИПЧ о выборах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45552
«Недоверие к реформам президента». МИД Казахстана отреагировал на заявление БДИПЧ о выборах
Отправлено: 22.11.22 - 13:54
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МИД заявил, что заявление БДИПЧ «страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой нашей республики».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20065
Re: «Недоверие к реформам президента». МИД Казахстана...
Отправлено: 22.11.22 - 13:54
#1
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Чуть чуть поклевали друг друга для вида..
Тоже надо..
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