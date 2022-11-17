Предпринимателям Чулковым не повезло дважды. Сначала, когда они купили нежилое помещение у недобросовестного, как выяснилось гораздо позже, продавца. И второй раз, когда они, благодаря этому же продавцу, оказались втянутыми в суды, где фигурировали интересы государства. Воронка завертела их небольшой бизнес и крутит до сих пор, не позволяя вырваться и начать нормально работать. Читать статью
О какая замечательная реклама компании,будем знать с кем не надо связываться. Бардак конечно конкретный и никто ни за что не отвечает. Раз не было обременения на недвижимость,какие могут быть претензии к покупателям? Почему не отвечает тот кто вовремя не наложил эти обременения? Самое главное что от такой ситуации никто не застрахован,а попадает законопослушный гражданин.
За спиной полисменов торчат уши этого самого жайлаубаева, иначе надо быть настолько наглым чтобы угрожать выселением честному покупателю заведомо зная что это не так. На лицо факт волокиты и мошенничества в интересах одной стороны, ситуация ясна как белый день. Нотариус почему молчит, я тоже давно попадал в такую ситуацию, получается сделки в этих конторах держатся на тонких ножках и не гарантируют железобетонных основании.
У них и Ак шанырак и стройкомпания ( помню сюжет по Алау в Федоровском районе в бытность хозяином там Ахметова Кайрата, по поводу НЕКАЧЕСТВЕННОГО строительства этой фирмой каких то коммуникации за счёт бюджета), и ещё наверное многое КОЕ ЧТО есть, суть не в этом, самое главное у них: - мечеть. Как можно одной рукой построив богоугодное заведение( что само по себе предполагает ВЫСОКОНРАВСТВЕННЫЕ моральные принципы, а другой рукой ОТКРОВЕННО заниматься НЕХОРОШИМИ делами прямо противоречующими этим самым высоконравственным принципам ??? Или, как обычно по старинке, что в Старом Казахстане,что и в Новом Казахстане: - казах без понтов- песпонтовый казах.
Первые владельцы хотя бы должны возместить 15 млн + все расходы на ремонт + инфляцию за 3 года по банковской ставке. Думаю будет справедливо. Да конечно они потеряют в том, что недвижимость стала дороже, но хотя бы свои деньги не потерять
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