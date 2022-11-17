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≡ Злоключения одной недвижимости
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45548
Злоключения одной недвижимости
Отправлено: 17.11.22 - 10:38
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Предпринимателям Чулковым не повезло дважды. Сначала, когда они купили нежилое помещение у недобросовестного, как выяснилось гораздо позже, продавца. И второй раз, когда они, благодаря этому же продавцу, оказались втянутыми в суды, где фигурировали интересы государства. Воронка завертела их небольшой бизнес и крутит до сих пор, не позволяя вырваться и начать нормально работать.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9003
Re: Злоключения одной недвижимости
Отправлено: 17.11.22 - 10:38
#1
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Цитата:
Возводило его ТОО «Компания «Ерлан»

Источник:

О какая замечательная реклама компании,будем знать с кем не надо связываться.
Бардак конечно конкретный и никто ни за что не отвечает.
Раз не было обременения на недвижимость,какие могут быть претензии к покупателям?
Почему не отвечает тот кто вовремя не наложил эти обременения?
Самое главное что от такой ситуации никто не застрахован,а попадает законопослушный гражданин.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5612
Re: Злоключения одной недвижимости
Отправлено: 17.11.22 - 11:12
#2
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За спиной полисменов торчат уши этого самого жайлаубаева, иначе надо быть настолько наглым чтобы угрожать выселением честному покупателю заведомо зная что это не так. На лицо факт волокиты и мошенничества в интересах одной стороны, ситуация ясна как белый день. Нотариус почему молчит, я тоже давно попадал в такую ситуацию, получается сделки в этих конторах держатся на тонких ножках и не гарантируют железобетонных основании.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2947
Re: Злоключения одной недвижимости
Отправлено: 17.11.22 - 11:54
#3
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Знаю давно этот магазин, всегда беру там сантехнику. Желаю хозяевам побыстрее выпутаться из этой неприятной истории и работать дальше на благо жителей. А желающих навариться на этом всегда хватает.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3398
Re: Злоключения одной недвижимости
Отправлено: 17.11.22 - 13:07
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
уши этого самого жайлаубаева


У них и Ак шанырак и стройкомпания ( помню сюжет по Алау в Федоровском районе в бытность хозяином там Ахметова Кайрата, по поводу НЕКАЧЕСТВЕННОГО строительства этой фирмой каких то коммуникации за счёт бюджета), и ещё наверное многое КОЕ ЧТО есть, суть не в этом, самое главное у них: - мечеть.
Как можно одной рукой построив богоугодное заведение( что само по себе предполагает ВЫСОКОНРАВСТВЕННЫЕ моральные принципы, а другой рукой ОТКРОВЕННО заниматься НЕХОРОШИМИ делами прямо противоречующими этим самым высоконравственным принципам ???
Или, как обычно по старинке, что в Старом Казахстане,что и в Новом Казахстане: - казах без понтов- песпонтовый казах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20059
Злоключения одной недвижимости
Отправлено: 17.11.22 - 13:16
#5
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Цитата:
ACROS:
самое главное у них: - мечеть. Как можно одной рукой построив богоугодное заведение( что само по себе предполагает ВЫСОКОНРАВСТВЕННЫЕ

Хороший бизнес..
Вот бы построить такое..
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1283
Re: Злоключения одной недвижимости
Отправлено: 17.11.22 - 16:50
#6
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Цитата:
Козлов я:
Знаю давно этот магазин, всегда беру там сантехнику.

Они уже по моему переехали или переезжают на проспект им. бывшего Лидера. В кжбях нет теперь нормального магазина сантехники.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
858
Злоключения одной недвижимости
Отправлено: 22.11.22 - 10:48
#7
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Первые владельцы хотя бы должны возместить 15 млн + все расходы на ремонт + инфляцию за 3 года по банковской ставке. Думаю будет справедливо. Да конечно они потеряют в том, что недвижимость стала дороже, но хотя бы свои деньги не потерять

[Исправлено: arman_kst, 22.11.2022 - 10:53]
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