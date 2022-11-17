Отправлено: - 13:07

сайлау курманов:

уши этого самого жайлаубаева

Цитата:У них и Ак шанырак и стройкомпания ( помню сюжет по Алау в Федоровском районе в бытность хозяином там Ахметова Кайрата, по поводу НЕКАЧЕСТВЕННОГО строительства этой фирмой каких то коммуникации за счёт бюджета), и ещё наверное многое КОЕ ЧТО есть, суть не в этом, самое главное у них: - мечеть.Как можно одной рукой построив богоугодное заведение( что само по себе предполагает ВЫСОКОНРАВСТВЕННЫЕ моральные принципы, а другой рукой ОТКРОВЕННО заниматься НЕХОРОШИМИ делами прямо противоречующими этим самым высоконравственным принципам ???Или, как обычно по старинке, что в Старом Казахстане,что и в Новом Казахстане: - казах без понтов- песпонтовый казах.