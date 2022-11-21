Прогноз на 5 дней
ясно-14°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Большой триумф маленькой девочки: 8-летняя жительница Костаная взяла в Москве гран-при фестиваля World Beauty
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45547
Большой триумф маленькой девочки: 8-летняя жительница Костаная взяла в Москве гран-при фестиваля World Beauty
Отправлено: 21.11.22 - 21:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Малика Хасенова в своей возрастной категории стала обладателем гран-при в номинации Miss Asian beauty и заняла 1 место в конкурсе таланта Best talent World Beauty. А также приняла участие в неделе моды Вячеслава Зайцева.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20059
Re: Большой триумф маленькой девочки: 8-летняя жительница...
Отправлено: 21.11.22 - 21:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс за одежду Мумии?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20059
Re: Большой триумф маленькой девочки: 8-летняя жительница...
Отправлено: 21.11.22 - 21:14
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ксении РЕБИК

Блин, не помню, но где то уже не раз слышал это имя..
Это фотограф?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6982
Re: Большой триумф маленькой девочки: 8-летняя жительница...
Отправлено: 22.11.22 - 01:31
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мумии?

---Мумия там - Слава Зайцев . Он сильно болен , не вытащили сюда . Зачем ???
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS