Отправлено: - 18:30

Vit:

Так че за порочащие сведения она распростроняла?

Цитата:А у нас все полицейские сводки такие. Никогда не понятно что произошло. Или всё засекречено в целях следствия. А потом забывается это. В Российских СМИ обычно подробнее освещают различные происшествия.