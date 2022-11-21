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≡ Лжеполицейского-вымогателя задержали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45547
Лжеполицейского-вымогателя задержали в Костанае
Отправлено: 21.11.22 - 16:56
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Подозреваемый – житель Акмолинской области, который приехал в Костанай. Он угрожал потерпевшей привлечением к уголовной ответственности и распространением порочащих сведений.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11746
Лжеполицейского-вымогателя задержали в Костанае
Отправлено: 21.11.22 - 16:56
#1
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Так че за порочащие сведения она распростроняла?

[Исправлено: Vit, 21.11.2022 - 15:59]
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1283
Re: Лжеполицейского-вымогателя задержали в Костанае
Отправлено: 21.11.22 - 18:30
#2
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Цитата:
Vit:
Так че за порочащие сведения она распростроняла?

А у нас все полицейские сводки такие. Никогда не понятно что произошло. Или всё засекречено в целях следствия. А потом забывается это. В Российских СМИ обычно подробнее освещают различные происшествия.
Профайл
п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
160
Re: Лжеполицейского-вымогателя задержали в Костанае
Отправлено: 21.11.22 - 18:39
#3
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Возможно потерпевшая занималась чем то таким, что кому-то это бы не совсем понравилось, например родителям. А этот прохиндей видимо узнал об этом, раз под УБОПовца косил.
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