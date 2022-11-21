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≡ За Токаева проголосовало около 82 процентов - exit poll
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45547
За Токаева проголосовало около 82 процентов - exit poll
Отправлено: 21.11.22 - 17:30
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Опрашиваемым задавали вопрос: "За кого из кандидатов президента страны вы отдали свой голос". Отмечается, что погрешность результата социологического исследования составляет порядка +-2 процентных пункта.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
561
Re: За Токаева проголосовало около 82 процентов - exit poll
Отправлено: 21.11.22 - 17:30
#1
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Ух ты ж...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3398
Re: За Токаева проголосовало около 82 процентов - exit poll
Отправлено: 21.11.22 - 17:45
#2
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У Макара есть песня, вроде про Арлекино, шутов и прочих скоромохов. Точь в точь про эту избирательную компанию.
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