Re: Введение пенсионного взноса работодателей в 5% отложат на...

Отправлено: - 17:42

Пусть нехватающие деньги, возьмут с азербайджанских банков, с КТЖ и так далее - в общем с тех вложений которые делала верхушка ГНПФ в своих личных интересах, заодно и попутно накажут их за нецелевое и неэффективное использование пенсионных денег, без спросу