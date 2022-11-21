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≡ Введение пенсионного взноса работодателей в 5% отложат на год
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45547
Введение пенсионного взноса работодателей в 5% отложат на год
Отправлено: 21.11.22 - 17:42
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Введение обязательных пенсионных взносов работодателя отсрочат на год. Чтобы не допустить роста финансовой нагрузки на работодателей, предлагается вводить ОПВР поэтапно с 2024 года.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3398
Re: Введение пенсионного взноса работодателей в 5% отложат на...
Отправлено: 21.11.22 - 17:42
#1
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Пусть нехватающие деньги, возьмут с азербайджанских банков, с КТЖ и так далее - в общем с тех вложений которые делала верхушка ГНПФ в своих личных интересах, заодно и попутно накажут их за нецелевое и неэффективное использование пенсионных денег, без спросу
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