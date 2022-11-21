Re: Токаев побеждает на выборах президента - ЦИК

Отправлено: - 14:24

Путин поздравил Токаева за победу на выборах. И всё таки мне кажется нынешний президент не будет сжигать мосты и не перебежит за булочками от америкосов. Я верю что в стране будет порядок и процветание. Спасибо прошлому президенту что передал власть без эксцессов, хотя враги будут напоминать январские события