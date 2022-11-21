Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-16°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Лжеполицейского-вымогателя задержали в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45546
Лжеполицейского-вымогателя задержали в Костанае
Отправлено: 21.11.22 - 16:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подозреваемый – житель Акмолинской области, который приехал в Костанай. Он угрожал потерпевшей привлечением к уголовной ответственности и распространением порочащих сведений.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11746
Лжеполицейского-вымогателя задержали в Костанае
Отправлено: 21.11.22 - 16:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так че за порочащие сведения она распростроняла?

[Исправлено: Vit, 21.11.2022 - 15:59]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS