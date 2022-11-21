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≡ Токаев побеждает на выборах президента - ЦИК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45546
Токаев побеждает на выборах президента - ЦИК
Отправлено: 21.11.22 - 14:24
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В Центральной избирательной комиссии объявили предварительные итоги голосования на выборах президента Казахстана, прошедших 20 ноября. Председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что в голосовании приняли участие 8 300 046 человек или 69,44 процента от общего числа избирателей.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5612
Re: Токаев побеждает на выборах президента - ЦИК
Отправлено: 21.11.22 - 14:24
#1
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Путин поздравил Токаева за победу на выборах. И всё таки мне кажется нынешний президент не будет сжигать мосты и не перебежит за булочками от америкосов. Я верю что в стране будет порядок и процветание. Спасибо прошлому президенту что передал власть без эксцессов, хотя враги будут напоминать январские события
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
561
Re: Токаев побеждает на выборах президента - ЦИК
Отправлено: 21.11.22 - 17:29
#2
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Как это всё неожиданно... :-)
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